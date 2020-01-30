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30.01.20 07:39

Найманці РФ за добу 9 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

29 січня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

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Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли по позиціях ЗСУ поблизу населених пунктів Піски, Лебединське і двічі поблизу Мар'їнки, застосувавши гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- неподалік Оріхового - з міномета калібру 120 мм противник випустив 2 міни;
- тричі поряд із Новотошківським - з міномета калібру 120 мм - 4 міни та з 82-мм міномета - 14 мін;
- поблизу Новолуганського - із гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.

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"Українські захисники давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння, змушуючи противника припиняти обстріли", - йдеться в повідомленні.

Також у штабі зазначили, що вчора, 29 січня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

"Від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - додали в пресцентрі ОС.

Найманці РФ за добу 9 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС 01

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