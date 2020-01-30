Білий дім хоче відредагувати книгу Болтона: "У рукописі міститься значний обсяг засекреченої інформації"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це йдеться в листі Ради національної безпеки США адвокату Болтона, який опинився в розпорядженні відразу кількох американських ЗМІ в середу, 29 січня.

"У рукописі міститься значний обсяг засекреченої інформації. Деякі відомості навіть належать до категорії "цілком таємно". <...> Книга не може бути опублікована або оприлюднена в інший спосіб без видалення засекреченої інформації", - йдеться в листі.

Адвокат Болтона Чарльз Купер відповів Раді нацбезпеки, що ні він, ні його клієнт не вважають, що в книзі є засекречені дані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болтон підтвердив, що Трамп затримував допомогу Україні, щоб отримати компромат на Байдена, - NYT

Американська газета The New York Times 26 січня розкрила деякі деталі майбутньої книги Болтона, посилаючись на чорнову версію тексту. За інформацією видання, в рукописі ексрадник Трампа розповідає, як президент США заявив йому про намір заморозити військову допомогу Україні доти, поки Київ не почне розслідування щодо можливого суперника Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах Джозефа Байдена та його сина Гантера.

Нагадаємо, 24 вересня 2019 року в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня 2019 року намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня 2019 року Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня того ж року.

3 грудня 2019 року представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

За даними Bloomberg, чиновники Білого Дому розпорядилися затримати військову допомогу Україні вже через годину після телефонної розмови Зеленського і Трампа, яка відбулася 25 липня 2019 року.

Раніше журналісти газети New York Times написали, що держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер намагалися вплинути на американського президента Дональда Трампа, щоб той не заморожував військову допомогу Україні.