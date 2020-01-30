В Альянсі позитивно оцінили реалізацію Україною реформ, - глава делегації в ПАРЄ НАТО Чернєв

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава делегації в ПАРЄ НАТО Єгор Чернєв.

"Партнери по НАТО позитивно оцінили виконання Україною річної національної програми. Цей документ є "домашньою роботою" на шляху в НАТО. А сьогоднішні реформи - реальний крок до ПДЧ і його фактичне виконання", - повідомив Чернєв після дводенної роботи Міжпарламентської Ради "Україна-НАТО".

Як наголошується, в НАТО позитивно відзначили послідовність взятого курсу і значний поступ уперед у здійсненні реформ.

"Але, водночас, наголосили на необхідності приділити увагу таким критичним питанням, як реформування СБУ та оборонно-промислового комплексу, а також впровадження ефективного парламентського контролю в сфері оборони і безпеки", - підкреслив Чернєв.

Також читайте: Необхідно активізувати вирішення питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, - Стефанчук

Крім того, під час засідання Ради українська сторона підкреслила, що де-факто вже виконує ПДЧ, а значить, час закріпити це де-юре.

"Зараз Україні стратегічно важливе приєднання до Програми розширених можливостей, яке значно поглиблює взаємодію з НАТО і є нагальною потребою для наших військових. Це також і питання обміну розвідданими", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що участь в цій програмі дозволила б за лічені хвилини отримати від партнерів інформацію про збивання українського літака в Ірані. Приєднання до програми - це практична взаємодія на операційному рівні для посилення безпеки як України, так і країн-членів Альянсу.