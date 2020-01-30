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30.01.20 09:54

Держава буде готова заблокувати Netflix, якщо він не виконуватиме норми нового законодавства, - Потураєв

Заступник голови комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв переконаний, що держава буде готова заблокувати іноземні медіа та медіасервіси з платним доступом (такі як Netflix), якщо вони відмовляться виконувати норми обов’язкової реєстрації, яку передбачає законопроєкт "Про медіа", та інші вимоги щодо оподаткування, передбачені українським законодавством.

Держава буде готова заблокувати Netflix, якщо він не виконуватиме норми нового законодавства, - Потураєв

Про це він повідомив під час громадського обговорення законопроєкту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор медіа.

"Ми готові йти навіть до європейських судів. Але стоятимемо на захисті власних індустрій", - сказав він. І назвав це питання політичним.

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Нагадаємо, у статті 61 законопроєкту "Про медіа" йдеться: "Обов’язковій реєстрації підлягають суб’єкти, що здійснюють мовлення без використання радіочастотного ресурсу, суб’єкти у сфері друкованих медіа, провайдери аудіовізуальних сервісів, а також суб’єкти у сфері медіа, в тому числі й нерезиденти України, які надають користувачам на території України доступ до своїх медіа-сервісів на умовах, що передбачають оплату користувачами доступу чи користування такими медіасервісами".

Також Микита Потураєв нагадав, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №2634, який пропонує ввести податок на додану вартість у розмірі 20% на електронні послуги, які надаються фізичним особам від компаній-нерезидентів України - Google, Facebook, Youtube та ін.

Нагадаємо, 17 січня комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт № 2693 "Про медіа".

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