Держава буде готова заблокувати Netflix, якщо він не виконуватиме норми нового законодавства, - Потураєв

Про це він повідомив під час громадського обговорення законопроєкту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор медіа.

"Ми готові йти навіть до європейських судів. Але стоятимемо на захисті власних індустрій", - сказав він. І назвав це питання політичним.

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Нагадаємо, у статті 61 законопроєкту "Про медіа" йдеться: "Обов’язковій реєстрації підлягають суб’єкти, що здійснюють мовлення без використання радіочастотного ресурсу, суб’єкти у сфері друкованих медіа, провайдери аудіовізуальних сервісів, а також суб’єкти у сфері медіа, в тому числі й нерезиденти України, які надають користувачам на території України доступ до своїх медіа-сервісів на умовах, що передбачають оплату користувачами доступу чи користування такими медіасервісами".

Також Микита Потураєв нагадав, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №2634, який пропонує ввести податок на додану вартість у розмірі 20% на електронні послуги, які надаються фізичним особам від компаній-нерезидентів України - Google, Facebook, Youtube та ін.

Нагадаємо, 17 січня комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт № 2693 "Про медіа".