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30.01.20 10:20

Найманця "ДНР", який тривалий час переховувався в РФ, затримано на Донеччині, - контррозвідка

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала колишнього бойовика терористичного угрупування "Призрак".

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Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що мешканець Бахмутського району відбував покарання за крадіжку в одному з місць позбавлення волі на Донеччині. Після звільнення у червні 2014 року чоловік приєднався до терористів "ДНР".

Бойовики доручили йому нести "бойові чергування" на блокпостах у районі міста Сіверськ. Після звільнення населеного пункту силами Антитерористичної операції влітку 2014 року він утік від бойовиків і тривалий час переховувався на території Російської Федерації.

Наприкінці минулого року чоловік повернувся на підконтрольну Україні територію Донеччини та в січні 2020-го був встановлений і затриманий контррозвідниками спецслужби.

У ході досудового розслідування колишньому бойовику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Також дивіться: Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну Україні територію "ексміністра вугільної промисловості" ДНР". ВIДЕО

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