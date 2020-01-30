Канада просить МАУ прискорити виплату компенсації родичам жертв авіакатастрофи в Ірані, - глава МЗС Шампань

Про це під час брифінгу в парламенті розповів міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У мене була довга телефонна розмова із главою "Міжнародних авіаліній України", під час якої я просив його пришвидшити виплату обов’язкових відшкодувань родичам жертв авіакатастрофи", - сказав Шампань.
За його словами, наступним кроком для Канади стане організація процесу виплат фінансових компенсацій родичам жертв урядом Ірану.
"Стосовно наступного кроку, яким буде компенсація Іранською державою, то ми прагнутимемо цього також", - зазначив міністр.
Шампань додав, що незабаром очікує також на завершення процесу репатріації тіл загиблих в Ірані канадців.
"Як я раніше казав, репатріація триває уже давно. Незабаром вона завершиться, відповідно до побажань родин", - зауважив дипломат.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.