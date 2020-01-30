Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це повідомив заступник Міністра соціальної політики Олег Коваль.
"З метою наведення ладу у системі гуманітарної допомоги Мінсоцполітики створило інтерактивну карту отримувачів гуманітарної допомоги, яка дозволить здійснювати контроль за транспортуванням, отриманням, збереженням, охороною, складуванням, розподілом, цільовим використанням і обліком гуманітарної допомоги",- розповів заступник Міністра.
За словами Олега Коваля, інтерактивна карта отримувачів гуманітарної допомоги працює за функцією пошуку за різними параметрами:
- за назвою отримувача,
- кодом ЄДРПОУ,
- назвою регіону,
- номером в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги,
- номером та датою ухвалення рішення про включення до Єдиного реєстру,
- прізвищем, ім`ям, по батькові керівника та контактних даних.
"Дані в карті будуть постійно оновлюватися", - підкреслив заступник Міністра.
Коваль наголосив, що користування інтерактивною картою значно спростить донорам та набувачам пошук отримувачів гуманітарної допомоги відповідного регіону.
Інтерактивну карту можна знайти за посиланням.