Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це повідомив заступник Міністра соціальної політики Олег Коваль.

"З метою наведення ладу у системі гуманітарної допомоги Мінсоцполітики створило інтерактивну карту отримувачів гуманітарної допомоги, яка дозволить здійснювати контроль за транспортуванням, отриманням, збереженням, охороною, складуванням, розподілом, цільовим використанням і обліком гуманітарної допомоги",- розповів заступник Міністра.

За словами Олега Коваля, інтерактивна карта отримувачів гуманітарної допомоги працює за функцією пошуку за різними параметрами:

- за назвою отримувача,

- кодом ЄДРПОУ,

- назвою регіону,

- номером в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги,

- номером та датою ухвалення рішення про включення до Єдиного реєстру,

- прізвищем, ім`ям, по батькові керівника та контактних даних.

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"Дані в карті будуть постійно оновлюватися", - підкреслив заступник Міністра.

Коваль наголосив, що користування інтерактивною картою значно спростить донорам та набувачам пошук отримувачів гуманітарної допомоги відповідного регіону.

Інтерактивну карту можна знайти за посиланням.