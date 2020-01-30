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30.01.20 11:02

Мінсоцполітики створило інтерактивну карту отримувачів гуманітарної допомоги

Міністерство соціальної політики створило інтерактивну карту отримувачів гуманітарної допомоги.

Мінсоцполітики створило інтерактивну карту отримувачів гуманітарної допомоги

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це повідомив заступник Міністра соціальної політики Олег Коваль.

"З метою наведення ладу у системі гуманітарної допомоги Мінсоцполітики створило інтерактивну карту отримувачів гуманітарної допомоги, яка дозволить здійснювати контроль за транспортуванням, отриманням, збереженням, охороною, складуванням, розподілом, цільовим використанням і обліком гуманітарної допомоги",- розповів заступник Міністра.

За словами Олега Коваля, інтерактивна карта отримувачів гуманітарної допомоги працює за функцією пошуку за різними параметрами:

- за назвою отримувача,

- кодом ЄДРПОУ,

- назвою регіону,

- номером в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги,

- номером та датою ухвалення рішення про включення до Єдиного реєстру,

- прізвищем, ім`ям, по батькові керівника та контактних даних.

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"Дані в карті будуть постійно оновлюватися", - підкреслив заступник Міністра.

Коваль наголосив, що користування інтерактивною картою значно спростить донорам та набувачам пошук отримувачів гуманітарної допомоги відповідного регіону.

Інтерактивну карту можна знайти за посиланням.

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