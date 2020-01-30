Зеленський увів на рік безвізовий режим для громадян Великої Британії

Відповідний указ №28/2020 від 29 січня за підписом президента України Володимира Зеленського опубліковано на сайті глави Української держави, передає Цензор.НЕТ.

"Ввести в період з 31 січня 2020 року по 30 січня 2021 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів", - йдеться в тексті указу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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