Призупинення РФ слідства проти українських моряків - процесуальний гачок, - Полозов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив адвокат моряків Микола Полозов.

"Розслідування призупинено на підставі п. 3 ч.1 статті 208 КПК України, в якій зазначається, що місцеперебування обвинуваченого відоме, але його участь у слідчих діях не є можливою", - сказав він.

Полозов зазначив, що згідно з постановою слідчого, з якою він ознайомився, моряки перебувають в Україні, проте їм не рекомендований виїзд до РФ.

Рішення слідства про призупинення справи захисник назвав "процесуальним гачком".

"Подібне рішення слідства неприйнятне. Це такий процесуальний гачок, коли справа може бути відновлена ​​в будь-який момент і моряки оголошені в розшук, оскільки вони залишаються в статусі обвинувачуваних. Ми опрацьовуватимемо лінію захисту з метою домогтися припинення справи", - сказав адвокат.

Також Полозов повідомив, що постанову слідчого про призупинення розслідування найближчим часом буде оскаржено в Генпрокуратуру, а за необхідності і в суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ призупинила слідство проти українських моряків, - Полозов

Нагадаємо, раніше Росія призупинила розслідування у справі захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків.

25 листопада 2018 року ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня 2019 року відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.