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30.01.20 11:29

ВРП не стала позбавляти звання суддю Фастовця, який 32 рази називав територію України "поки контрольованою", - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков

Вища рада правосуддя вирішила не позбавляти звання суддю Лисичанського суду Віталія Фастовця, який у своїх офіційних рішеннях із сарказмом висловлювався з приводу офіційної позиції України щодо подій на Донбасі.

ВРП не стала позбавляти звання суддю Фастовця, який 32 рази називав територію України "поки контрольованою", - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков

Про це пише в Facebook координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

""Територіями, поки що підконтрольними Україною" 32 рази в судових рішеннях називає територію України особина в мантії Віталій Фастовець. Там же він відкрито глузує з ЗСУ ... Що робить Вища рада правосуддя? Звільняє з посади? Звертається в СБУ? Ні, відправляє вчора цю особину з почестями у відставку - з довічним грошовим утриманням за наш рахунок, збереженням звання судді і можливістю бути обраним у цю ж ВРП", - написав він.

ВРП не стала позбавляти звання суддю Фастовця, який 32 рази називав територію України поки контрольованою, - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков 01

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Раніше про суддю Фастовця і його дї також повідомляв адвокат Роман Маселко.

ВРП не стала позбавляти звання суддю Фастовця, який 32 рази називав територію України поки контрольованою, - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков 02

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