Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
30.01.20 11:33

Шістьох громадян Грузії та одного - України затримано під час спільної операції спецслужб щодо запобігання вбивству

Співробітники Служби держбезпеки Грузії (СДБ) та їхні українські колеги затримали шістьох грузинських громадян і одного громадянина України в ході спільної операції щодо запобігання замовному вбивству двох осіб, які мали статися в Тбілісі, йдеться в повідомленні, поширеному в четвер грузинською спецслужбою.

Шістьох громадян Грузії та одного - України затримано під час спільної операції спецслужб щодо запобігання вбивству

СДБ Грузії не уточнює мотиви замовного вбивства і не називає імена потенційних жертв. Відомство повідомляє, що спільна операція щодо запобігання вбивству проводилася грузинськими та українськими спецслужбами протягом кількох місяців. Підозрювані були затримані в Тбілісі, Батумі та Харкові, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними СДБ, вбивство було сплановано в Україні, здійснити його мав українець, якому його грузинські подільники передали гроші, зброю і вибухівку, щоб підірвати автомобіль намічених жертв у Тбілісі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок повзучої окупації Росія вже за 30 кілометрів від Тбілісі, - президент Грузії Зурабішвілі

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100