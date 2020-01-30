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30.01.20 11:59

Богдан після місяця відсутності з'явився на публіці: відвідав приватизований Одеський припортовий завод з представниками азербайджанської компанії. ФОТО

Глава Офісу президента України Андрій Богдан, представники Державної нафтової компанії Азербайджану (SOCAR) та заступник голови Фонду Державного майна Сергій Ігнатовський 29 січня відвідали ПАТ "Одеський припортовий завод".

Про це повідомив у Facebook перший заступник директора заводу Микола Щурик, передає Цензор.НЕТ.

"Зустріч з керівництвом хімічного підприємства відбулася в рамках виконання доручень президента України Володимира Зеленського щодо залучення інвестицій в країну", - написав Щурик.

Богдан після місяця відсутності зявився на публіці: відвідав приватизований Одеський припортовий завод з представниками азербайджанської компанії 01

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За його словами, в ході зустрічі обговорювалася можливість участі азербайджанської компанії в майбутній приватизації заводу.

Зазначимо, понад місяць глава ОП Богдан не з'являвся на публіці. Він не супроводжував Зеленського на початку січня в поїздці в Івано-Франківську область, не побував разом з ним на "робочому відпочинку" в Омані. Був відсутній Богдан і на церемонії прощання із загиблими на борту літака МАУ українцями. Також його не було на форумі в Давосі. Останній раз Богдан присутній на фотографіях з Володимиром Зеленським у офіційній новини Офісу президента від 23 грудня.

Нагадаємо, на початку грудня 2019 року, новий глава ФДМ Дмитро Сенниченко заявив, що підготовка ОПЗ до приватизації триває згідно з графіком, який передбачає приватизаційний конкурс в 2020 році.

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