Богдан після місяця відсутності з'явився на публіці: відвідав приватизований Одеський припортовий завод з представниками азербайджанської компанії. ФОТО

Про це повідомив у Facebook перший заступник директора заводу Микола Щурик, передає Цензор.НЕТ.

"Зустріч з керівництвом хімічного підприємства відбулася в рамках виконання доручень президента України Володимира Зеленського щодо залучення інвестицій в країну", - написав Щурик.

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За його словами, в ході зустрічі обговорювалася можливість участі азербайджанської компанії в майбутній приватизації заводу.

Зазначимо, понад місяць глава ОП Богдан не з'являвся на публіці. Він не супроводжував Зеленського на початку січня в поїздці в Івано-Франківську область, не побував разом з ним на "робочому відпочинку" в Омані. Був відсутній Богдан і на церемонії прощання із загиблими на борту літака МАУ українцями. Також його не було на форумі в Давосі. Останній раз Богдан присутній на фотографіях з Володимиром Зеленським у офіційній новини Офісу президента від 23 грудня.

Нагадаємо, на початку грудня 2019 року, новий глава ФДМ Дмитро Сенниченко заявив, що підготовка ОПЗ до приватизації триває згідно з графіком, який передбачає приватизаційний конкурс в 2020 році.