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30.01.20 12:11

Глава ОБСЄ Рама - генсеку НАТО Столтенбергу: "Криза в Україні і навколо неї залишається найбільш нагальною проблемою безпеки в Європі"

Прем'єр-міністр Албанії і голова ОБСЄ Еді Рама обговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом посилення місії ОБСЄ на Донбасі.

Глава ОБСЄ Рама - генсеку НАТО Столтенбергу: "Криза в Україні і навколо неї залишається найбільш нагальною проблемою безпеки в Європі"

Про це він заявив на їхній спільній пресконференції в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Криза в Україні і навколо неї залишається найбільш нагальною проблемою безпеки в Європі, і тому президентство Албанії поставило її пріоритетом у своєму порядку денному", - заявив Рама.

Рама сказав, що "зробить все від нас залежне, щоб підтримати зусилля з мирного врегулювання, забезпечення виконання Мінських угод на підтримку зусиль Тристоронньої контактної групи".

"Саме тут вступають у гру виняткова роль і важливість присутності наглядової місії в Україні як ключового інструменту для зниження напруженості і просування до мирного вирішення. Країни-члени НАТО зробили основний внесок у місію з точки зору як фінансування, так і людських ресурсів. По обидва боки лінії перебувають понад 4 мільйони осіб, які отримали користь від роботи Спеціальної моніторингової місії, яка контролювала і сприяла припиненню вогню у 2019 році", - сказав Рама.

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Глава ОБСЄ сподівається, що держави-члени НАТО і далі будуть надавати підтримку, серед іншого технічну, для моніторингу зон конфліктів, особливо в нічний час, коли особливо багато випадків порушень припинення вогню.

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