Від США не надходили запити щодо справ компанії Burisma, - Рябошапка

"Досі нічого не надходило", - сказав Рябошапка в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, 24 вересня 2019 року в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня 2019 року намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня 2019 року Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня того ж року.