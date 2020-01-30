Думаю, він розуміє проблему і не втручатиметься в розслідування справ Майдану, - Рябошапка про Бабікова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Є загальне правило, точніше принцип: не можна ідентифікувати адвоката з його клієнтом, оскільки тоді адвокат просто перестане захищати клієнтів, думаючи про своє майбутнє. Власне, людина виконувала свою роботу адвоката, і це не означає, що вона не може працювати на іншій посаді", - сказав Рябошапка.
При цьому він звернув увагу на той факт, що для уникнення будь-якого, навіть потенційного конфлікту інтересів, т.в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова відсторонила Бабікова від керівництва розслідуванням "майданівських справ".
"Думаю, цього буде достатньо", - зазначив Рябошапка.
При цьому генпрокурор звернув увагу, що є неприпустимим з точки зору закону передання Бабіковим як колишнім адвокатом будь-якої інформації слідству.
"Думаю, що він розуміє проблему і, з огляду на конфлікт інтересів, дистанціюватиметься від цих справ. Принаймні, на нарадах, які проводимо, ми з ним не обговорюємо справи, пов'язані з Майданом", - підсумував Рябошапка.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора Державного бюро розслідувань.
Пізніше Бабіков заперечував, що представляв інтереси президента-втікача Віктора Януковича.
А ексгенпрокурор Юрій Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що Бабіков справді був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича.