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30.01.20 12:36

Під Києвом побудують три нові транспортні розв'язки, - "Укравтодор"

"Укравтодор" оголосив закупівлю робіт з будівництва транспортних розв'язок на автомобільних дорогах М-05 Київ - Одеса км 15 + 390, км 21 + 847 і М-06 Київ - Чоп км 21 767.

Під Києвом побудують три нові транспортні розв'язки, - "Укравтодор"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укравтодор".

Відзначається, що виконання зазначених робіт передбачено в рамках реалізації Проєкту "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва" за рахунок коштів позик Європейського інвестиційного банку (ЄІБ)/Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

"Укравтодор" запрошує підрядників подати тендерні пропозиції на виконання робіт, які повинні фінансуватись за рахунок кредиту, за такими лотами:

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Процедура закупівлі буде відбуватися відповідно до принципів і правил закупівель товарів, робіт і послуг Європейського банку реконструкції та розвитку.

"Будівництво вказаних транспортних розв’язок забезпечить розвантаження транспортних вузлів на зазначених міжнародних автомобільних дорогах, а також поліпшить безпеку руху в місцях концентрації транспорту на підходах до міста Києва, що, в цілому, позитивно вплине на розвиток дорожньої інфраструктури", - сказано в повідомленні.

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