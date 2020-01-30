Під Києвом побудують три нові транспортні розв'язки, - "Укравтодор"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укравтодор".

Відзначається, що виконання зазначених робіт передбачено в рамках реалізації Проєкту "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва" за рахунок коштів позик Європейського інвестиційного банку (ЄІБ)/Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

"Укравтодор" запрошує підрядників подати тендерні пропозиції на виконання робіт, які повинні фінансуватись за рахунок кредиту, за такими лотами:

Будівництво транспортної розв’язки на автомобільній дорозі M05 Київ – Одеса: Лот 1, км 15+390;

Будівництво транспортної розв’язки на автомобільній дорозі M05 Київ – Одеса: Лот 2, км 21+847;

Будівництво транспортної розв’язки на автомобільній дорозі M06 Київ –Чоп: Лот 3, км 21+767.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 6 тис. км відремонтованих доріг за 85 млрд гривень, - голова "Укравтодору" Кубраков озвучив плани на 2020 рік

Процедура закупівлі буде відбуватися відповідно до принципів і правил закупівель товарів, робіт і послуг Європейського банку реконструкції та розвитку.

"Будівництво вказаних транспортних розв’язок забезпечить розвантаження транспортних вузлів на зазначених міжнародних автомобільних дорогах, а також поліпшить безпеку руху в місцях концентрації транспорту на підходах до міста Києва, що, в цілому, позитивно вплине на розвиток дорожньої інфраструктури", - сказано в повідомленні.