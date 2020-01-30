Рівень довіри українців до поліції становить близько 48% - Клименко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України, про це Голова Національної поліції України повідомив сьогодні, 30 січня, під час підбиття підсумків роботи поліції.

У своєму виступі Клименко підкреслив, що основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції залишається довіра населення.

"Це той показник, який є визначальним у нашій роботі. І в кінці минулого року громадяни надали свою оцінку - рівень довіри до поліції був 48%. Це непогано, але працювати однозначно є над чим", - зазначив голова Нацполіції.

Також Клименко підкреслив, що основна мета поліцейських - це не просто протидія злочинності або охорона правопорядку. Основна мета - це постійна взаємодія поліції з населенням і створення простору безпеки, в якому кожна людина почуватиметься захищеною.

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