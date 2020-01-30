Суд відправив на примусове лікування до психіатричної лікарні вандала, який пошкодив надгробки на могилах воїнів АТО на Чернігівщині

Відповідне рішення 27 січня ухвалив Менський районний суд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Згідно з рішенням, суд задовольнив клопотання прокурора про застосування до обвинуваченого у вандалізмі примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу зі звичайним наглядом.

Зазначається, що за висновком судово-психіатричного експерта, обвинувачений має хронічний розлад психічної діяльності.

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"Внаслідок цього він не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними на період часу, до якого належить кримінальне правопорушення. За своїм психічним станом на теперішній час чоловік позбавлений здатності правильно сприймати обставини та давати про них свідчення", - йдеться в рішенні суду.

Як повідомлялося, у вересні 2019 року невідомий зловмисник на центральному цвинтарі міста Мена замалював фарбою обличчя на п’ятьох пам’ятниках загиблим бійцям АТО. Підозрюваним виявився тричі раніше судимий житель Сновська, який притягувався до кримінальної відповідальності через спричинення тяжких тілесних ушкоджень, замах на вбивство та підпал церкви. У приватних розмовах він неодноразово висловлював зневагу до Революції Гідності та АТО, а загиблих героїв називав зрадниками. Зловмиснику було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою).





