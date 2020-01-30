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30.01.20 13:10

18-річний хлопець загинув від удару струмом у Львові, намагаючись зробити селфі на вагоні потяга, - Нацполіція

Попередньо встановлено, що хлопець виліз на вагон-цистерну, щоб зробити селфі, і помер від травм, зазнаних від ураження електричним струмом.

18-річний хлопець загинув від удару струмом у Львові, намагаючись зробити селфі на вагоні потяга, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львова.

Про подію в поліцію повідомили медики.

Правоохоронці встановили особу загиблого - ним виявився 18-річний львів'янин. Також встановлено, що разом зі своїм братом і другом хлопець ходив по залізничних коліях і вирішив зробити селфі на вагоні-цистерні. Він виліз на вагон і був уражений електричним струмом. Від травм хлопець помер на місці події.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "нещасний випадок". Правоохоронці встановлюють обставини події.

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