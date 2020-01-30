Дикі головні болі і висип по всьому тілу, - засуджений у "справі українських диверсантів" Дудка розповів про стан здоров'я в російській колонії

У коментарі Крим.Реалії Каверніков розповів, що у Володимира Дудки тривають сильні головні болі, пов'язані з підвищеним тиском, передає Цензор.НЕТ.

"Тиск стабільно високий: 150 на 90, а іноді скаче і вище цих позначок. По суті, це гіпертонія, яку в колонії не лікують. Через це у нього дикі головні болі. У нього так і не зник висип по тілу, який проявився ще в Сімферополі. Він говорив про це адміністрації колонії, вони видали мазь, яка хоч якось допомагає", - зазначив Каверніков.

Він також зазначив, що його батько цікавився, чи планується обмін ув'язненими між Україною і Росією.

"Звичайно ж, питав про обмін, цікавився, чи планується він взагалі. На жаль, мені нема чого йому відповісти, бо з усіх боків тиша. Але батько все одно сподівається, що вийде за обміном. ​​А сподіватися взагалі-то більше нема на що", - розповів Каверніков.

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За словами сина Дудки, його батько спілкується з декількома ув'язненими, з якими познайомився ще в Сімферопольському СІЗО, зокрема, з фігурантом першої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Енвером Мамутовим.

Нагадаємо, жителі Севастополя Володимир Дудка та Олексій Бессарабов були затримані ФСБ в окупованому Криму в листопаді 2016 року.

За версією слідства, Дудка і Бессарабов були учасниками диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Українська сторона заперечує приналежність засуджених до силових структур країни. Самі обвинувачені свою вину не визнають і вважають кримінальну справу сфабрикованою. Зокрема, захист так званих "диверсантів" стверджує, що сім-картки, які вилучили у них під час обшуку, виходячи з білінгу, раніше використовувалися біля будівель, що належать ФСБ Росії.

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4 квітня 2019 року підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив їх до 14 років ув'язнення кожного.