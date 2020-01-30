Анкара за будь-яких умов підтримуватиме територіальну цілісність України, - глава групи дружби з Україною в парламенті Туреччини Тюркеш

Про це під час зустрічі групи українських дипломатів на чолі з Надзвичайним та Повноважним Послом України в Турецькій Республіці Андрієм Сибігою та групи дружби Туреччини і України Великих національних зборів (парламенту. – Ред.) Туреччини заявив її голова, депутат від Партії справедливості та розвитку Йилдирим Тугрул Тюркеш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як ви знаєте, на всіх зустрічах, засіданнях, ми зазначаємо про це і хочемо зазначити сьогодні, в межах зустрічі з парламентською групою дружби, що і Турецька держава, і парламент, за будь-яких умов підтримують територіальну цілісність України, ніколи не визнавали та не визнають окупацію півострова Крим. Про це було багато заяв і від нашого уряду, - рішучість та наполегливість у цьому питанні залишаються незмінними", - сказав Йилдирим Тугрул Тюркеш.

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В Анкарі під час зустрічі з парламентською групою дружби Туреччини та України було обговорено актуальні аспекти українсько-турецьких відносин та напрямки їхнього розвитку. Зустріч відбулася напередодні запланованого на 3 лютого візиту Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до Києва у межах проведення засідання Стратегічної Ради високого рівня між Україною та Туреччиною.