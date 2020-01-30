ЄСПЛ відмовився накладати заборону на екстрадицію Цемаха в Нідерланди, - адвокат

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це його адвокат Анатолій Кучерена.

"Розчаровані рішенням ЄСПЛ відхилити наш запит на схвалення забезпечувального заходу, який дозволив би заборонити екстрадицію Цемаха в Нідерланди", - сказав Кучерена.

Він зазначив, що, "незважаючи на таке рішення Страсбурзького суду, продовжимо шукати інші шляхи щодо захисту інтересів Цемаха".

Кучерена наголосив також, що особисто не отримував офіційної відповіді від Страсбурзького суду.

Також дивіться: СБУ оголосила Цемаха в розшук. ФОТО

"Не менш дивним видається твердження ЄСПЛ щодо того, що на мою адресу своєчасно направлялися відповіді на всі звернення. Я нічого не отримував від ЄСПЛ, не зрозуміло, куди це все надсилали", - сказав захисник.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.