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30.01.20 13:22

Офіс Генпрокурора відстояв унікальний військовий полігон на Волині, який хотіли передати підприємству під лісове господарство

Завдяки зусиллям Офісу Генпрокурора Міноборони зберегло єдиний в Україні авіаполігон для бомбометання, стрільби ракетами по наземних цілях та повітряної розвідки.

Офіс Генпрокурора відстояв унікальний військовий полігон на Волині, який хотіли передати підприємству під лісове господарство

Про це повідомила пресслужба ОГП, передає Цензор.НЕТ.

Йшлося про майже 7000 гектарів землі на території Камінь-Каширського району на північному сході Волинської області вартістю понад 151 млн грн.

Справа розглядалася в касаційному суді Верховного Суду. Він відхилив скаргу підприємства і підтвердив незаконність розпорядження Волинської ОДА про дозвіл на розробку техдокументації із землеустрою на цю територію для ведення лісового господарства.

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Таким чином, полігон залишається в розпорядженні авіаполку "Повурськ" (в/ч А1547).

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