Російські снайпери прибувають на Донбас через неконтрольовані Україною ділянки кордону, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані Головного управління розвідки.

Противник намагається деморалізувати особовий склад підрозділів Об'єднаних сил, спровокувати у відповідь вогонь і завдати удару по українських воїнах. Командування російсько-окупаційних військ продовжує активно застосовувати снайперів на передових позиціях з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Командування ворога залучає додаткові снайперські пари, які не належать до штатних підрозділів 1, 2 АК та прибувають на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях з території Росії через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

Також розвідка повідомляє про планову ротацію передових підрозділів з'єднань і частин 1 та 2 АК.

У ході ротації противник здійснює посилення мотострілецьких підрозділів танками та артилерією. Зокрема, окупанти з порушенням домовленостей про встановлення зон відведення важкого озброєння приховано зосереджують танки, самохідні артилерійські установки і ракетні системи залпового вогню поблизу лінії зіткнення.

Ротації російсько-окупаційних військ передували інтенсивні заходи бойової підготовки батальйонних (ротних) тактичних груп з проведенням стрільб, у т. ч. з відпрацюванням переходу від оборони до наступу.

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