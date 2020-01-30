На сьогодні розкриття вбивств і тяжких тілесних ушкоджень становить 93%, - Клименко

Про це повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко під час підсумкової наради про результати діяльності органів поліції в 2019 році, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"На сьогодні розкриття вбивств і тяжких тілесних ушкоджень становить 93%", - сказав Клименко.

Клименко навів як приклад затримання злочинної групи кілерів, які обґрунтовано підозрюються у вбивстві пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва.

"Злочинців викрили у скоєнні ще двох замовних убивств", - додав він.

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Нагадаємо, поліцейські підозрюють у вбивстві столичного підприємця в січні 2014 року чоловіка, якого вже затримували в складі злочинної організації за підозрою в скоєнні резонансних убивств. Іншого учасника цієї банди підозрюють у вбивстві пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої.