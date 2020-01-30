У 2019 році поліція знешкодила 275 організованих злочинних угруповань, - Клименко

Про це сказав голова Національної поліції України Ігор Клименко під час підсумкової наради щодо діяльності Нацполіції в 2019 році, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"В 2019 році поліція знешкодила 275 організованих (злочинних - ред.) груп, до кримінальної відповідальності притягнуто понад 1 тис. учасників цих угруповань, яким доведено вчинення 2,5 тис. злочинів. Водночас, за висновками експертів Всесвітнього економічного форуму, зробленого на підставі опитування керівників компаній, що працюють в Україні, наша держава посіла 81-ше місце зі 137 держав світу у рейтингу впливу організованої злочинності на бізнес. Тому, враховуючи такі загрози, минулого року підрозділам стратегічних розслідувань надано статус міжрегіонального територіального органу із конкретними завданнями", - сказав Ігор Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сьогодні розкриття вбивств і тяжких тілесних ушкоджень становить 93%, - Клименко

Він зазначив що серед завдань підрозділів - виявлення та припинення діяльності організованих злочинних груп, розривання спайок між організованою злочинністю та політикою, а також притягування до кримінальної відповідальності "злодіїв у законі".

"Як результат – тільки за останні два місяці працівники підрозділів стратегічних розслідувань затримали дев’ять так званих "злодіїв у законі" – переважно – громадян Грузії та Росії. Цих осіб в подальшому буде примусово видворено за межі нашої держави", - додав Ігор Клименко.

Нагадаємо, в Кіровоградській області правоохоронці затримали учасників злочинної групи, підозрюваних у вбивстві адвоката, яке відбулося в серпні 2019 року в Кропивницькому.