Лідери європейських країн мають відмовитися від участі в політичному шоу 9 травня в Москві, - Фріз

Про це повідомила народна депутатка з "Європейської Солідарності" Ірина Фріз на своїй сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Голова Комітету Державної Думи Російської Федерації з освіти та науки В’ячеслав Ніконов назвав Європейський Союз "гітлерівською коаліцією". Звертає на себе увагу, що Ніконов за сумісництвом є не лише головою правління фонду "Русскій мір", але й онуком В’ячеслава Молотова (!). Того самого, що підписував угоди з нацистським міністром закордонних справ Йоахімом фон Рібентропом. Отже, Ніконов вважає, що після виходу з ЄС Великої Британії в економічному союзі не залишилося жодної країни, що не входила до нацистської вісі. Він також додав, що "Франція також була захоплена, а її заводи працювали на Німеччину", - зазначила політик.

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Фріз зазначила, що висловлювання цього російського шовініста повинні мати наслідки, як мінімум у вигляді персональних санкцій і обмеження в'їзду таких громадян до Європейського Союзу.

"Приголомшливо, що ця заява збіглася з обранням іншого представника російського парламенту віце-президентом ПАРЄ. Все це є зневагою до всієї Європи і де-факто реваншем країни-агресора в серці демократичних держав", - додала вона.

"Росія почала здійснювати трактування історичних подій, де факти минулого пояснюються політичною кон’юнктурою сьогодення та використовуються в стилі двомислення Джорджа Оруела. Ще кілька років тому Дивізію Нормандія Неман зображали героями та борцями з фашизмом, але вже зараз росіянам намагаються довести, що французи були посібниками Третього Рейху. Польща, яку саме Москва кинула в гітлерівську окупацію, за логікою Держдуми РФ, раптом також стала членом гітлерівської вісі", - підкреслила парламентарій.