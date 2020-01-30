У китайській провінції Хубей перебуває 51 українець, - посольство України в Китаї

Про це повідомило посольство України в Китаї у відповіді на запит видання "Ракурс", передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 29 січня 2020 року посольством встановлено та підтримується контакт із 51 громадянином України, котрі перебувають у провінції Хубей (49 осіб - в Ухані, одна особа - у місті Сян’ян та ще одна - у міському повіті Чжунсян міста Цзінмень", - йдеться у відповіді посольства України в КНР.

У посольстві повідомили, що з усіма українцями, що перебувають у цих містах, встановлено і підтримується контакт. Крім того, станом на 29 січня 2020 року за інформацією Національної комісії охорони здоров'я КНР серед інфікованих новим штамом коронавірусу (2019-nCoV) на території Китаю громадян України немає.

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