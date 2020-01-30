Україна передала список на обмін на засіданні контактної групи в Мінську, - Єрмак

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на помічника президента Андрія Єрмака, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора список був переданий на засіданні Тристоронньої контактної групи", - заявив він у четвер, 30 січня.
Зазначається, що наступний етап обміну утримуваними особами вже запущений.
За словами Єрмака, Україна не збирається знижувати темп, який задала процедура обміну.
За словами Єрмака, ті два треки, про які говорив президент Володимир Зеленський (обмін з Росією і з ОРДЛО), "сьогодні в роботі, і ніхто темпу, який взяли з обміну - щоб у максимально швидкі строки всі наші громадяни були звільнені - не знижує".