12% українців вважають, що візит Зеленського в Оман був робочим, 31% - сімейним відпочинком, - опитування Центру Разумкова

Про це свідчать підсумки опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова із 17 по 21 січня 2020 року на замовлення OBOZREVATEL, передає Цензор.НЕТ.

Примітно, що 41% респондентів взагалі зазначили, що нічого не знають про цю поїздку, або вагалися з відповіддю.

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Що стосується ставлення суспільства до загадкового візиту Зеленського в Оман, то воно також відрізняється. Так, 31% опитаних вважають, що президент вчинив правильно, оскільки може відпочивати, де захоче. 26% переконані, що неправильно, бо на Різдво глава держави мав бути в Україні. 25% населення взагалі не цікаво, де відпочиває президент.

Говорячи про достовірність версій поїздки Зеленського в Оман, 30% опитаних висловили сумнів у тому, що там він таємно зустрічався з представниками президента РФ Володимира Путіна і з лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

15,5% українців дотримуються думки, що вся інформація про переговори, які відбулися, має бути оприлюднена, 12% – що президент не має вести таємних переговорів із представниками Путіна, а ще 11% – що лідер відповідає за зовнішню політику держави і має право вести переговори з ким захоче.

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Під час дослідження було опитано 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих Криму і територій Донецької та Луганської областей. Вибірка представляла доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Її теоретична похибка не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.