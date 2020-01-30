Розшифрування чорних скриньок збитого в Ірані літака МАУ має відбуватися в Україні, - Рябошапка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів Генпрокурор Руслан Рябошапка.
"Наша позиція була і буде полягати в тому, щоб розшифрування скриньок "відбувалося в Україні", - зазначив він.
Відповідаючи на запитання про те, чи буде до цього процесу залучена французька сторона, Рябошапка сказав: "Ми готові, французи теж. Вони відповіли, що нададуть своїх експертів для розшифровки. Готові залучити до цього процесу не тільки представників Ірану, але і французів, і експертів з інших країн".
Генпрокурор пояснив, що фактично проводиться два розслідування. Одне - цивільне, в рамках Конвенції про міжнародну цивільну авіацію та Конвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, друге розслідування - кримінальне.
Також він додав, що результати розслідування ICAO можуть бути долучені до кримінального. "В цілому на підставі висновку цивільного розслідування потім триває кримінальне розслідування. Тобто, це може бути великою і важливою частиною кримінального розслідування", - додав він.
Відповідаючи на запитання про те, де згодом має відбуватися судовий процес над винними в катастрофі українського "Боїнга", Рябошапка сказав: "Із цього приводу існують різні точки зору. Оскільки подія трапилася в Ірані, то Іран має забезпечити проведення ефективного розслідування та судового процесу. Ми також маємо провести своє розслідування".
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.