Бізнесмен Катющенко спростував розміщення в Києві бордів з проросійською пропагандою: Це провокація

Про це він розповів у коментарі ТСН, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією "Інтерфакс-Україна", Олег Катющенко є засновником будівельної компанії Holly Industrial.

Також відомо, що дружина бізнесмена, Інна Катющенко, займається виданням жіночих журналів "Единственная", "Юная леди", "VIVA! Украина", "Твой малыш", "Уютная квартира", "Приватный дом" та ін.

За її словами, білборди із чоловіком мають провокаційний характер, однак вони не знають, хто і чому це зробив.

"Дякуємо поліції, активістам і комунальним службам Києва, які протягом 40 хвилин зняли борди. Поліція займається розслідуванням цього інциденту. У нас немає припущень, хто може бути замовником цього злочину", - написала вона у фейсбуці.

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Нагадаємо, пізно ввечері в середу, 29 грудня, в кількох місцях у Києві з'явилися провокаційні білборди з написом російською мовою "Росія - наш головний стратегічний партнер".