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30.01.20 15:15

Дві BMW за зарахування на навчання: досудове розслідування стосовно ректора одного з вишів Донеччини завершено, - Офіс Генпрокурора

Завершено досудове розслідування щодо ректора одного з вищих навчальних закладів Донецької області. Підозрюваному інкримінується одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України) та легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).

Дві BMW за зарахування на навчання: досудове розслідування стосовно ректора одного з вишів Донеччини завершено, - Офіс Генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За версією слідства, зазначений посадовець протягом 2018 року отримав від представника товариства з обмеженою відповідальністю, яке займається організацією набору на навчання іноземних громадян, неправомірну вигоду у вигляді двох автомобілів BMW X3 вартістю понад 1,2 млн грн та BMW X5 вартістю понад 1,6 млн грн за підписання наказів про зарахування іноземних громадян на навчання до університету.

Згодом, він вніс до щорічної декларації завідомо недостовірні відомості щодо отримання у користування автомобіля "BMW X3" на підставі неіснуючого договору позики.

На цей час триває ознайомлення підозрюваного і його захисника з матеріалами досудового розслідування, після завершення якого обвинувальний акт буде передано до суду для розгляду по суті.

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