Зеленський призначив глав 19 районних державних адміністрацій

Відповідні розпорядження №60/2020 рп - №84/2020 рп опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Президент, зокрема, звільнив і відразу призначив глав Новоархангельської та Новоукраїнської РДА Кіровоградської області, Казанківської РДА Миколаївської області, Диканської, Машівської та Шишацької РДА Полтавської області.

Крім того, звільнено главу Згурівської РДА Київської області.

Водночас Зеленський призначив на посади голів Олександрівської РДА Донецької області, Олевської і Ружинської РДА Житомирської області, Олександрівської РДА Кіровоградської області, Кобеляцької і Хорольської РДА Полтавської області, Гусятинської та Шумської РДА Тернопільської області, Заставнівської та Сокирянської РДА Чернівецької області, Жашківської і Тальнівської РДА Черкаської області.

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