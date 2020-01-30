У Харкові біля обласного будинку дитини стався вибух і стрілянина, - поліція. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення поліції області.

Інформація про подію надійшла о 13:30.

"За адресою виїхали керівництво ГУ НП у Харківській області, Шевченківського відділу поліції, слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління. За словами очевидців, з місця події поїхав автомобіль білого кольору, в якому може перебувати постраждалий", - йдеться в повідомленні.

Нині поліція проводить огляд місця події та вживає заходів для встановлення місцезнаходження автомобіля. У місті та області введено поліцейську операцію "Сирена".

Як повідомили в пресслужбі Харківської облдержадміністрації з посиланням на директорку обласного будинку дитини №2 Олену Чистиліну, ніхто зі співробітників і вихованців закладу не постраждав. Будівлю також не пошкоджено.

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