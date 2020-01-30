Літак з евакуйованими з Китаю українцями приземлився в Борисполі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на hromadske.

Так, з популярного у туристів міста Санья додому повернули 158 українців. Вони розповіли, що на острові немає паніки через розповсюдження коронавірусу у Китаї, хоча люди ходять у масках та викупили більшість товарів з аптек та магазинів.

Після прибуття до Борисполя у всіх пасажирів літака виміряли температуру, однак інших перевірок не проводили. Раніше в Міністерстві охорони здоров’я вже говорили про це, уточнивши, що інші перевірки не потрібні.

Туристи, з якими вдалося поговорити, залишились задоволеними поїздкою та не бачили приводів для паніки.

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Деяких здивувало, що після повернення в них лише виміряли температуру, а лікар, який це робив, навіть не був у масці, хоча очікували "людину в скафандрі".

Також туристи зазначили, що рейс для евакуації не особливо відрізнявся від звичайного.

Попри відсутність паніки, парки на острові Хайнань закрили, а екскурсії скасували. Крім того, ціни в регіоні зросли.

Нагадаємо, за останніми даними, від китайського коронавірусу померли 170 людей, понад 7 тисяч інфіковані.

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Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.