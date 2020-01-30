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30.01.20 15:47

За минулий рік Україна отримала $2,5 мільярда прямих іноземних інвестицій, - НБУ

В Україні спостерігається позитивна тенденція до зростання інвестицій і скорочення відтоку дивідендів.

За минулий рік Україна отримала $2,5 мільярда прямих іноземних інвестицій, - НБУ

Про це під час брифінгу сказав заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Що стосується темпів зростання прямих іноземних інвестицій за підсумками року, вони становили 2,5 млрд дол.", - сказав Сологуб.

Він зазначив, що зараз в Україні спостерігається позитивна тенденція до інвестицій, яка простежується як у прирості прямих іноземних інвестицій, так і в скороченні відтоку дивідендів.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, 29 січня міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов повідомив, що для зменшення розриву з найближчими країнами-сусідами України необхідно в найближчі 5 років отримати 50 млрд доларів прямих іноземних інвестицій.

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