Коронавірус зафіксовано у 18 країнах світу, України серед них немає, - МОЗ

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 30 січня 2020 року у світі зареєстровано 7783 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, 170 з них летальні. Окрім Китаю, захворювання зафіксовано у 17 країнах світу. В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ нагадали, що сьогодні відбудеться ще одне засідання Комітету з надзвичайних ситуацій ВООЗ. На ньому країнам можуть рекомендувати закрити авіасполучення з Китаєм.

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Для недопущення поширення вірусу 2019-nCoV в Україні було створено оперативний штаб, пасажирам, які прибувають із Китаю, почали вимірювати температуру, а лікарям і лабораторним центрам пояснили, як діяти в разі виявлення вірусу, додали в міністерстві.

"Нагадуємо, що специфічного лікування коронавірусу 2019-nCoV не існує. Для профілактики захворювання слід дотримуватися стандартних рекомендацій:

- часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;

- під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. Уникайте тісного контакту з усіма, хто має лихоманку і кашель;

- якщо є підвищена температура тіла, кашель і утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря і повідомте йому попередню історію подорожей;

- не споживайте сирих або недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження", - підсумували в міністерстві.

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.