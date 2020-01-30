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30.01.20 16:13

"Побачиш - убий": Двох уродженців Киргизстану заарештували в Росії за графіті із закликом убити Путіна

У Санкт-Петербурзі заарештували двох 22-річних уродженців Киргизстану. Їх звинувачують у тому, що вони через трафарет близько 40 разів нанесли на міські будівлі написи із закликом убити президента РФ Володимира Путіна.

"Побачиш - убий": Двох уродженців Киргизстану заарештували в Росії за графіті із закликом убити Путіна

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее Время".

22-річні Ісломбек Парпієв і Мухаммадазіз Ішматов близько 40 разів нанесли на міські будівлі в Петроградському і Центральному районах зображення президента РФ Володимира Путіна в супроводі напису "Побачиш - убий".

Це було розцінено слідчими як заклики до тероризму. Суд заарештував чоловіків на два місяці, до 27 березня 2020 року, крім тероризму їх звинувачують також у вандалізмі.

Слідство стверджує, що графіті почали з'являтися 27 січня, і цього ж дня в службу "02" зателефонували мінімум чотири петербуржці, які повідомили, що на фасадах будинків з'явилися погрози на адресу Путіна.

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Двоє киргизів стверджують, що ідея малюнків проти Путіна була не їхня: таке замовлення їм передав невстановлений замовник (він фігурує в матеріалах справи як "анонім під ніком Ломбард"). Саме він запропонував мешканці Киргизстану роботу через телеграм: за 5 тисяч рублів виготовити трафарет і наносити зображення на фасади будівель. Оперативники знайшли в автомашині, в якій пересувалися два мешканці Киргизстану, балончики з акриловою фарбою.

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