Рішення чи доставляти в суд Цемаха ще немає, - прокуратура Нідерландів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер повідомила представниця Державної прокуратури Нідерландів, яка розслідує факт падіння рейсу MH17, Брехтьє ван де Моосдейк.

"Державна прокуратура Нідерландів розглядає пана Цемаха як підозрюваного, але рішення про те, чи доставляти його до суду, ще не прийнято", - повідомила вона.

Ван де Моосдейк пояснила, що для прийняття рішення про притягнення до відповідальності особи "потрібно більше доказів, ніж для ухвалення рішення про визнання особи підозрюваною".

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"Розслідування ролі Цемаха в збиванні рейсу MH17 все ще триває", - додала представниця прокуратури.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство. Українська влада видала Цемах Росії в рамках обміну полоненими за формулою 35 на 35 7 вересня 2019 року

Малайзійський Boeing, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, був збитий 17 липня 2014 року під Донецьком на непідконтрольній Україні території. На борту перебувало 298 осіб, всі вони загинули.

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