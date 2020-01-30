На жодні контакти з РФ українська делегація в ПАРЄ не йшла, - Ясько

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Єлизавета Ясько.

"На жодні контакти з Російською Федерацією наша делегація під час цього візиту не йшла. Звичайно, коли у комітетах і політичних групах піднімаються питання зі сторони РФ – ми відповідаємо на це", - зауважила Ясько.

Оцінюючи результати зимової сесії для нової української делегації, вона зауважила, що "говорити про перемоги не можна, але старт є позитивним".

Ясько також повідомила, що на зимовій сесії Асамблеї члени української делегації зареєстрували три нові ініціативи: дві, пов'язані з екологією; дві – про права жінок.

"Ми будемо встановлювати нові контакти, працювати у політичних групах і комітетах. Ми розуміємо, що не вистачає українського голосу там. Будемо продовжувати доносити свою позицію. Якщо хтось не розуміє цієї позиції, чи не погоджується – переконувати", - розповіла депутатка.

Ясько додала, що далі на українську делегацію очікує велика робота з аналізу зимової сесії та опрацювання стратегії на подальшу діяльність в Асамблеї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якщо ви маєте можливість натиснути на Москву і врятувати хоча б одне чиєсь життя - зробіть це заради майбутнього, - звільнений журналіст Асєєв у ПАРЄ. ВIДЕО