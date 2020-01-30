"Нафтогаз" продав $500 млн зі сплаченого "Газпромом" боргу за Стокгольмським арбітражем, - Смолій

Про це повідомив глава Національного банку (НБУ) Яків Смолій під час брифінгу щодо монетарної політики, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

"За нашими даними, "Нафтогаз" продав $ 500 млн з отриманих $2,9 млрд від "Газпрому", - сказав він.

Гривню від проданої валюти "Нафтогаз" використовував на свої поточні потреби, а також на виплату податків державі.

Смолій додав, що НБУ очікує продажу "Нафтогазом" $ 2,4 млрд, які залишилися з $ 2,9 млрд.

Читайте також: Зеркаль призначили радником голови правління "Нафтогазу"

"Очікуємо, що ці кошти вийдуть на ринок і якщо їх не викуплять компанії і банки, яким вони будуть потрібні, то Нацбанк, відповідно, викупить надлишки в золотовалютні резерви для згладжування коливань", - сказав він.

Повідомлялося, що "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" $ 2,9 млрд - залишок суми, яку російська компанія мала виплатити за рішенням Стокгольмського арбітражу.