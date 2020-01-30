Апеляційний суд залишив у силі вирок ексдепутату Верховної Ради Криму Ганишу за держзраду

Про це повідомила прессекретарка прокуратури АРК Катерина Діденко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Київський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури АР Крим і залишив у силі вирок Дніпровського районного суду м. Києва, яким депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша засуджено до 12 років позбавлення волі за державну зраду", - написала вона.

Як повідомлялося, Дніпровський райсуд Києва 19 листопада 2018 року засудив ексдепутата з Криму Ганиша до 12 років позбавлення волі, визнавши його винним у державній зраді. Суд вирішив, що ексдепутат сприяв підривній діяльності Росії на території України, коли брав участь у голосуванні за російську "Конституцію Криму". Суд розцінив як протизаконну його участь у виборах в міськраду Феодосії, які відбулися у вересні 2014 року за російським законодавством.

Ганиша затримали у квітні 2015 року при виїзді з Криму співробітники СБУ. До січня 2016 року він перебував у СІЗО, після цього до виголошення вироку – під домашнім арештом.

Василь Ганиш з 2010-го по 2014 роки був депутатом Верховної Ради АРК від фракції Партії регіонів. Поєднував депутатську роботу з посадою віцемера Феодосії, яку він обіймав з 2008 року. Був депутатом міськради Феодосії і Верховної Ради АРК двох скликань.