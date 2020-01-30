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30.01.20 17:10

Уряд запустить гарячу телефонну лінію для консультації лікарів щодо коронавірусу

В Україні запустять урядову гарячу телефонну лінію для консультації лікарів щодо перебігу та профілактики нового коронавірусу.

Уряд запустить гарячу телефонну лінію для консультації лікарів щодо коронавірусу

Про це повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузин на пресконференції в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні була протестована урядова гаряча телефонна лінія і найближчим часом ми зможемо запустити її для проведення консультацій. Вона працюватиме на національному рівні насамперед для фахівців лікувальної мережі і для лікарів-епідеміологів, щоб ми могли координувати всі необхідні превентивні заходи і надавати необхідну допомогу на регіональному рівні. Надалі планується її розширення для громадян України", - сказав він.

Кузин також зазначив, що ЦОЗ отримав нові рекомендації Європейського центру контролю за інфекційними захворюваннями, згідно з якими перебування в Китаї і навіть переліт із хворим належить до низького ступеня ризику інфікування.

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За його словами, на засіданні оперативного штабу, яке відбудеться пізніше в четвер, планується розглянути потребу регіонів у засобах захисту та затвердити маршрут пацієнтів із підозрою на коронавірус.

Кузин підкреслив, що бюро ВООЗ розширило до 11 кількість референс-лабораторій і середній період відповіді при підтвердженні становить два-три дні.

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