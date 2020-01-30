Головні ризики для економіки - відсутність співпраці з МВФ і суди щодо Приватбанку, - Смолій

Він розповів про них під час брифінгу 30 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

За словами Смолія, відстрочка у співпраці з МВФ може негативно позначитися на курсі валют і державному боргу.

"Реалізація цих ризиків може погіршити курсові та інфляційні очікування і ускладнити доступ до міжнародних ринків капіталу в умовах необхідності здійснення пікових боргових виплат", - сказав Смолій.

Він також назвав низку інших ризиків для економіки, серед яких - ескалація конфлікту на Донбасі, зменшення іноземних інвестицій в Україну, введення РФ нових торгових санкцій проти нашої країни, охолодження світової торгівлі і скорочення врожаю зернових через погану погоду.

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Нацбанк очікує, що найближчі кілька місяців буде підписано угоду про нову програму співпраці з МВФ. Для цього Раді необхідно прийняти низку законів, які є попередньою умовою для співпраці Фонду з Україною. Серед них - закон, який не допускає повернення ПриватБанку колишнім власникам.

Якщо ж ризики для економіки не реалізуються, то в Нацбанку чекають поліпшення економічної ситуації в Україні. Так, до кінця 2020 року інфляція в Україні не перевищить 5% у річному вимірі, а золотовалютні резерви зростуть до більш ніж $29 млрд. За таких умов Нацбанк планує знизити облікову ставку до 7% річних до кінця 2020 року. Зараз облікову ставку встановили на рівні 11% річних.