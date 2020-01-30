Восьмирічна дівчинка померла від туберкульозу: батьки не лікували її і змушували ходити до школи, - ЗМІ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

За словами сусідів, дівчинка погано почувалась як мінімум з вересня минулого року. Вчителі неодноразово відправляли її додому лікуватися, тому що дитині ставало погано на заняттях. Але вже через кілька днів батьки приводили дівчинку назад у клас.

До лікарів батьки звернулися тільки коли дівчинка була в тяжкому стані.

"Її принесли непритомною на руках. Туберкульозний менінгіт і туберкульоз легенів", - прокоментувала дитячий лікар-інфекціоніст Кам'янсько-Дніпровської лікарні Ірина Миронова.

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Дівчинка померла в реанімації через кілька днів.

Батькам інших школярів офіційну причину смерті не повідомили. Про туберкульоз ті дізналися з власних джерел. Після обстеження учнів, туберкульоз діагностували ще й у шестикласника.

Зараз у ситуації розбирається спеціальна комісія. Батьки інших школярів вимагають роз'яснень та повної дезінфекції школи.