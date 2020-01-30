Справа про розкрадання земель НААН: НАБУ вручило підозри директору і чотирьом високопосадовцям академії. ІНФОГРАФІКА

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НАБУ, підозри за підписом генерального прокурора України детективи НАБУ вручили протягом 24-29 січня 2020 року.

"Серед підозрюваних: президент НААН (на час вчинення злочину — віцепрезидент); директор Інституту садівництва НААН (на час вчинення злочину — перший віцепрезидент НААН); перший проректор Національного університету біоресурсів і природокористування України (на час вчинення злочину — віцепрезидент НААН); віцепрезидент – головний вчений секретар НААН (на час вчинення злочину — академік-секретар відділення НААН); директор ННЦ Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова НААН", - йдеться в повідомленні.

При цьому прізвища підозрюваних у повідомленні не вказуються.

За даними НАБУ, дії зазначених осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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"Таким чином загальна кількість осіб, притягнутих до відповідальності за розкрадання особливо цінних земель НААН сягнула 14: стосовно дев’яти з них розслідування закінчено, справа скерована до ВАКС", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ нагадали, що, за даними слідства, впродовж 2013-2014 років посадовці НААН ініціювали ухвалення низки рішень, внаслідок яких понад 15 га державних земель незаконно перейшли у приватну власність. Йдеться про 138 ділянок у передмісті Києва (село Гатне), які мали статус особливо цінної землі й повинні були використовуватися виключно з дослідницькою метою.





"Роль п’яти осіб, яким повідомлено про підозру, у корупційній схемі полягала у тому, що вони як члени президії НААН проголосували за виділення земельних ділянок з числа особливо цінних земель, а згодом оформили окремі ділянки на себе, близьких родичів та пов’язаних осіб. Зазначені факти є одним із епізодів кримінального провадження щодо розкрадання земель НААН", - повідомили в НАБУ.

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Як повідомлялося, раніше прокурори САП погодили повідомлення про підозру семи чиновників у кримінальному провадженні за фактом незаконного заволодіння особливо цінними землями НААН в 2013-2014 роках. Йдеться про експрезидента і віцепрезидента НААН, директора, ексзавідувача відділу і завідувача відділу впровадження Науково-навчального центру Інституту землеробства НААН. Також про підозру повідомлені співробітник СБУ і ексначальник управління державного земельного кадастру Головного управління Держземагентства у Київській області.

Пізніше про підозру повідомили ще двох осіб: ексголовного вченого секретаря НААН і ексзаступника начальника Головного управління Держземагентства у Київській області.

За даними САП, ділянки були сформовані в результаті виключення 15,12 га особливо цінних земель ДП "Дослідне господарство "Чабани", ринкова вартість яких на момент переходу в приватну власність становила близько 42,5 млн грн. За клопотанням сторони звинувачення слідчий суддя наклав арешт на всі 144 земельні ділянки.