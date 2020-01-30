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30.01.20 17:43

Зміни до Конституції щодо децентралізації має бути внесено цього року, - Верещук

Нардеп від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук наголосила на важливості децентралізації, як однієї з небагатьох реально працюючих реформ.

Зміни до Конституції щодо децентралізації має бути внесено цього року, - Верещук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це вона заявила під час круглого столу "Децентралізація 2020. Турборежим" в Інституті Горшеніна.

Верещук назвала "безперечним фактом" необхідність внесення змін до Конституції України у частині децентралізації вже цього року.

"Децентралізація - одна з небагатьох реформ, яка реально працює, і її потрібно просто доопрацювати. Зміни до Конституції повинні бути внесені у 2020 році, це теж здається мені безперечним фактом. Те, якими вони будуть, слід обговорити і сформулювати їх з урахуванням думки представників громад, мерів і Асоціації міст. Усі вони мають дуже багато напрацювань, отриманих на практиці, і точно розуміють, як зробити так, щоб реформа почала працювати і стала потрібною й ефективною на місцях", - сказала вона.

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Нагадаємо, 13 грудня президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції України про децентралізацію влади.

Однак 16 січня за результатами зустрічі з головою і заступниками голови фракції партії "Слуга народу" Зеленський вирішив відкликати поданий ним раніше проєкт закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" (реєстраційний номер 2598) і направити його на доопрацювання.

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