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30.01.20 18:08

Депутати перевірять на ефективність керівників транспортних держпідприємств.

Депутати перевірять на ефективність всіх керівників транспортних держпідприємств.

Депутати перевірять на ефективність керівників транспортних держпідприємств.

Про це заявив народний депутат України Сергій Шахов, коментуючи звільнення керівника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, передає РБК-Україна.

Нагадаємо, Наглядова рада прийняла рішення звільнити Кравцова після засідання Міжфракційного депутатського об'єднання під керівництвом Сергія Шахова, який виступив за техногенну та екологічну безпеку.

В рамках МДО депутати неодноразово заслуховували звіти залізничників про стан рухомого складу, а також встановлювали факти доведення "Укрзалізниці" до злиднів і збитків.

Як відомо, локомотивний парк "Укрзалізниці" у критичному стані: зношеність становить 98%, 3500 одиниць техніки працює ще з радянських часів, 479 одиниць потребують ремонту. Середній вік локомотивів – 39 років, коли середній термін служби становить 30 років. Чому в "Укрзалізниці" приділяють так мало уваги оновленню старих потягів - ще одне відкрите питання.

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"Це дешевше і перспективніше (модернізація - ред.), - переконаний Сергій Шахов - з урахуванням того, що через 20-30 років на ринку з'являться ще більш продуктивні локомотиви, ніж ті, які зараз купує УЗ. Deutsche Bahn зараз орієнтується на модернізацію свого локомотивного парку, хоче скорочувати споживання електроенергії і продовжити термін експлуатації поїздів на 15 років. Чому у нас сьогодні немає інструкцій для модернізації підприємств УЗ і галузі в цілому?", - запитує нардеп.

"Ми відправили депутатські запити до президента України, прем'єр-міністру та профільним правоохоронним органам - і нас почули, профільні міністерства і особисто президент веде роботу щодо вирішення порушених нами питань. Результат є - керівника УЗ звільнено. Модернізація і збереження робочих місць має стати основою економічної безпеки країни", - резюмував Сергій Шахов.

Крім того, в рамках Міжфракційного депутатського об'єднання під керівництвом Шахова, 

Які будуть зроблені висновки після робочої зустрічі, стане відомо через місяць - депутати планують ще раз заслухати представників "Укрзалізниці".

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