У Києві чиновника комунального підприємства затримали під час одержання 24 тис. грн хабаря за узгодження розміщення реклами, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник налагодив схему одержання хабарів від місцевих приватних підприємців за погодження дозвільної документації на розміщення зовнішньої реклами. Вартість корупційних послуг залежала від розмірів, кількості банерів і місця їхнього розташування.

Затримали зловмисника у службовому кабінеті під час одержання від місцевого бізнесмена заключної частини хабаря - 24 тис. гривень за розміщення рекламного носія на фасаді багатоповерхового будинку.

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В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

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